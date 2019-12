Campionato: Pennarossa, Faetano e Domagnano in vetta al Q2

Le ultime fatiche del 2019, per quanto riguarda il Q2, regalano emozioni a non finire. A partire da Pennarossa-Faetano con gli uomini di Reanto Cioffi che vanno in vantaggio grazie al diagonale millimetrico di Pieri. Stefanelli pareggia quasi subito, poi la magia da calcio di punizione di Kevin Marigliano riporta avanti i gialloblu prima della fine del primo tempo. La risposta del Penna non si fa attendere nella ripresa: nel giro di 4 minuti Chiesanuova ribalta il risultato con capitan Ciacci ed ancora con Mattia Stefanelli, che sigla la personale doppietta ai -15 dal traguardo. Tempo sufficiente, però, al Faetano di poterla recuperare ancora una volta con la sfortunata autorete di Raffelli che fissa il definitivo 3-3.

Salgono a 4 punti, quindi, Pennarossa e Faetano raggiunti in vetta dal Domagnano che trova il primo successo in questo Q2. Continua a non vincere, invece, la Juvenes/Dogana, unica squadra ancora a 0, considerando Prima e Seconda Fase. Il rigore di Vucaj illude Serravalle, l'espulsione di Salvi cambia tutto perchè i giallorossi, a cavallo tra prima e seconda frazione, rimontano con le firme di Sacco e la staffilata di Pietro Semprini.

Come detto, Juvenes ancora al palo ed ora sola anche perchè il Cosmos riesce nell'impresa di segnare 2 reti nel recupero al San Giovanni e riprendere una partita che sembrava ormai persa. Il secondo 3-3 del pomeriggio viene inaugurato da Strologo, imbeccato sul filo del fuorigioco, per l'1-0 della squadra di Borgo Maggiore. Nicola Canini viene espulso ma i ragazzi di Cristian Protti reagiscono con Salvemini. Il tap-in di Fortunato sulla conclusione respinta di Ugolini vale il nuovo vantaggio San Giovanni, capaci di allungare sul 3-1 grazie a Magnani all'85ì. Dal 90' in poi, succede di tutto: l'harakiri dei rossoneri comincia a prendere forma quando Kevin Zonzini accorcia le distanze. All'ultimo calcio d'angolo Manuel Canini trova l'inzuccata vincente e regala il primo punticino stagionale ai gialloverdi.