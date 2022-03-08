Campionato Sammarinese: risultati della 25^ giornata FINALI

Campionato Sammarinese - 25ª giornata
Martedi 8 marzo ore 21.15
TRE PENNE - FOLGORE (0-0) 0-0
VIRTUS - JUVENES/DOGANA (0-0) 0-0
Mercoledì 9 marzo ore 21.15
COSMOS - SAN GIOVANNI (Montecchio)
TRE FIORI - CAILUNGO (Acquaviva)
MURATA - PENNAROSSA (Domagnano)
LIBERTAS - FIORENTINO (Dogana)
LA FIORITA - FAETANO (Fiorentino)
Riposa: DOMAGNANO
CLASSIFICA:
TRE PENNE 48
LA FIORITA 42
TRE FIORI 37
VIRTUS 36
FAETANO 32
PENNAROSSA 32
LIBERTAS 30
FOLGORE 28
FIORENTINO 22
MURATA 22
DOMAGNANO 22
SAN GIOVANNI 21
CAILUNGO 15
JUVENES/DOGANA 14
COSMOS 4
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