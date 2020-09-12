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Campionato sammarinese: risultati e classifica della prima giornata

12 set 2020
Campionato sammarinese: risultati e classifica della prima giornata

Sabato 12 Settembre


LA FIORITA - LIBERTAS 1 - 0 

07' Espulso Righini (L) 

13' Amati (LF)

75' Espulso Peluso (LF)  

 

PENNAROSSA - FOLGORE 2 - 0 

35' Nucci (F) ha sbagliato un calcio di rigore 

40' Stefanelli (P)

76' Stefanelli (P)


DOMAGNANO - VIRTUS 0 - 0 


JUVENES/DOG. - MURATA 1 - 1

57' Fedeli (M) 

88' Baldini (J/D) 


Domenica 13 Settembre

FAETANO - TRE PENNE

FIORENTINO - CAILUNGO

SAN GIOVANNI - COSMOS



RIposa:  TRE FIORI



CLASSIFICA: 

PENNAROSSA           3    

LA FIORITA                3     

MURATA                    1

DOMAGNANO          1 

VIRTUS                       1

JUVENES/D.               1 

LIBERTAS                   0 

FOLGORE                   0  

FAETANO                   0

TRE PENNE                0

FIORENTINO             0 

CAILUNGO                0

SAN GIOVANNI        0 

COSMOS                    0

TRE FIORI                   0










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