Campionato sammarinese: risultati e classifica della prima giornata

Sabato 12 Settembre
LA FIORITA - LIBERTAS 1 - 0
07' Espulso Righini (L)
13' Amati (LF)
75' Espulso Peluso (LF)
PENNAROSSA - FOLGORE 2 - 0
35' Nucci (F) ha sbagliato un calcio di rigore
40' Stefanelli (P)
76' Stefanelli (P)
DOMAGNANO - VIRTUS 0 - 0
JUVENES/DOG. - MURATA 1 - 1
57' Fedeli (M)
88' Baldini (J/D)
Domenica 13 Settembre
FAETANO - TRE PENNE
FIORENTINO - CAILUNGO
SAN GIOVANNI - COSMOS
RIposa: TRE FIORI
CLASSIFICA:
PENNAROSSA 3
LA FIORITA 3
MURATA 1
DOMAGNANO 1
VIRTUS 1
JUVENES/D. 1
LIBERTAS 0
FOLGORE 0
FAETANO 0
TRE PENNE 0
FIORENTINO 0
CAILUNGO 0
SAN GIOVANNI 0
COSMOS 0
TRE FIORI 0