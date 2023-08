Il tecnico del Victor Stefano Cassani si dichiara soddisfatto dell'intensità messa in campo a Russi dai suoi. Peccato - dice - per l'infortunio di Alessandro Carlini, gli si è girata la caviglia, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Il tecnico del Russi Roberto Rossi dopo aver allenato per tre anni il Cesena Calcio femminile torna ad allenare una prima squadra come il Russi che affronterà il campionato di Eccellenza per stare nelle parti alte della classifica.