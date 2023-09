Cecchetti: "Obiettivo, dimostrare che ci possiamo stare"

le interviste a Matteo Cecchetti e Giacomo Matteoni

Sarà la prima volta tra queste due Nazionali. Non ci sono infatti precedenti tra San Marino Under 21 e Repubbblica D'Irlanda. La selezione giovanile dell'allora CT Pier Angelo Manzaroli affrontò, nelle qualificazioni ad Euro 2011 due volte l'Irlanda del Nord, ma questa è tutta un'altra storia. Sarà come sempre una partita molto complicata con un avversario che nel debutto in questo girone ha battuto nell'extra time la Turchia per 3-2 e naturalmente vuole ripetersi davanti al proprio pubblico. Per i biancoazzurrini si tratta del terzo incontro in queste qualificazioni. L'obiettivo è dimostrare di saperci stare, il sogno realizzare quel gol che manca all'Under 21 dall'11 novembre 2017. Torna fra i convocati Marco Pasolini, che ha scontato il turno di squalifica. Prima chiamata per Mattia Cervellini.

Nel servizio le interviste a Matteo Cecchetti CT Under 21 San Marino e Giacomo Matteoni difensore Under 21 San Marino



Da Cork l'inviato Lorenzo Giardi