Claudio Del Monte nuovo vice allenatore del Cosmos

Farà parte dello staff tecnico di Alessandro Fabbri, nuovo allenatore della Società Sportiva Cosmos, anche Claudio Del Monte: ricoprirà nel club calcistico di Serravalle il duplice ruolo di vice allenatore e preparatore atletico dopo un passato da coach alla Montefiorese e all’Alta Valconca.

“Dopo tanti anni trascorsi nel calcio italiano, ho deciso di voler affrontare quest’anno una nuova esperienza nel calcio sammarinese - le prime parole di Del Monte -. Sono rimasto colpito dai dirigenti della Società Sportiva Cosmos per la loro grande serietà e dalla validità del loro progetto calcistico, per questi motivi ho accettato di diventare il nuovo vice allenatore e preparatore atletico della squadra. Ho un buon rapporto da anni con il neo allenatore della Cosmos e finalmente è arrivata per me l’occasione di lavorare insieme a lui: ha insistito tanto nel volermi nel suo staff tecnico; io lo considero molto preparato ed è per me un grandissimo piacere poter dargli una mano nella conquista di risultati importanti sul campo. Alla squadra occorreranno 40 giorni di preparazione atletica, svolti con il massimo dell’entusiasmo, affinché possa arrivare pronta e preparata in vista della stagione 2021-2022 di campionato e Coppa Titano”.