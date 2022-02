Colpo Juvenes/Dogana, 2-0 al Domagnano

Domagnano - Juvenes Dogana

La Juvenes/Dogana ribalta il pronostico e, come all’andata, supera il Domagnano, raccogliendo così i primi punti del 2022. La gara non è molto spettacolare, ma la squadra di Amati è brava a indirizzarla subito a suo favore. Repentino cambio di fronte dopo un corner battuto dal Domagnano, con Baldazzi che galoppa per tutto il campo e, arrivato al limite dell’area, scarica sulla destra per D’Angeli, il quale batte un non irreprensibile Colonna. Il Domagnano si fa vedere, o per lo meno ci prova, con questo tentativo di Fancellu, che però strozza troppo la conclusione. Quando è stata da poco superata la mezz’ora, grande azione di Eric D’Angeli, che supera con un numero il diretto avversario e poi tenta l’imbucata per Merli, Colonna è attento e capisce tutto, arrivando per primo sul pallone. Il raddoppio però è solo rimandato di qualche secondo perché poco dopo è nuovamente il numero 90 bianco-blu a salire in cattedra per il raddoppio della Amati-band. Dall’altra parte nemmeno bomber Angelini riesce a scuotere i giallorossi, con il colpo di testa da posizione defilata dell’11 che finisce sulle reti di protezione. Ad inizio ripresa il Domagnano rientra in campo con una buona grinta, anche se di occasioni vere e proprie per riaprire la gara i ragazzi di Mancini ne creano pochine: dopo nemmeno due minuti ci prova Fancellu, ma il 30 colpisce male e Gobbi ringrazia. A metà ripresa il piazzato di Merli è potente ma centrale, Colonna la aspetta lì e blocca. L’occasione migliore i giallorossi la creano poco prima dell’ultimo quarto d’ora di gara, quando Fancellu allarga per Ceccaroli che calcia, bravo Gobbi a respingere d’istinto e a mettere la sfera in corner. Tre punti importanti per la Juvenes/Dogana, che sale a braccetto col Cailungo a quota 10 accorcia sul 12° posto.

Simon Pietro Tura