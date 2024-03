Con la 24ª parte il rush scudetto: Faetano-Virtus in diretta su RTV

Restano 7 giornate e di fatto parte un mini-torneo per assegnare lo scudetto, con Virtus e La Fiorita di nuovo appaiate in vetta e costrette a ricominciare da zero. La 24ª sa di frazione di collegamento in pianura, più che di tappone dolomitico, con le contendenti impegnate in incroci sulla carta impari.

Per la Virtus c'è il Faetano, distante 5 punti dalla zona playoff e in un ruolino da 7 punti in 11 turni. Per questa partita, che potrete seguire domani alle 15 in diretta su San Marino RTV, Bizzotto recupera dalla squalifica Buonocunto e Battistini, ma sempre per squalifica non avrà Tortori. La Fiorita invece è in testa-coda, contro il Pennarossa: 58 punti in classifica contro 2, col Penna che ha segnato circa la metà dei gol subiti sin qui dai gialloblu (8 contro 15).

Poi c'è la terza incomoda, il Tre Penne, che col filotto di 7 successi (e un Badalassi da 24 gol in 23 turni) si è riportato a -4 dalla vetta e ha l'imperativo di vincere, per poterci credere ancora. Per Città – che in panchina non avrà lo squalificato Ceci – c'è il Fiorentino: squadra indecifrabile, tranquilla nei playoff, capace di battere la Virtus per poi incappare, da allora, in due pari e un ko.

E a proposito di playoff, col sogno scudetto ormai svanito ci sono Cosmos e Tre Fiori, separate da due punti, a contendersi il miglior piazzamento possibile, in ottica corsa all'Europa: Serravalle – uscita con un punto dal trittico di scontri diretti – ha il derby con la Juvenes/Dogana, 7ª e viceversa in rampa di lancio con 3 vittorie e un pari. L'ultima vittima è proprio il Tre Fiori, che riparte da una San Marino Academy ancora lontana dagli spareggi ma fresca di un successo pesante, col Fiorentino.

Zona spareggi chiusa da un Domagnano che, imponendo le reti bianche alla Virtus, ha dato linfa a una striscia da 3 successi e 2 X: e ora l'occasione per blindare ulteriormente il piazzamento, contro un Cailungo penultimo, ormai fuori da ogni discorso, reduce da 13 ko e che non vince dal 29 ottobre. Da allora solo due punti fatti, uno dei quali proprio col Domagnano, un girone fa.

Queste le partite del sabato, due invece quelle domenicali: il Murata, 6° e in ripresa, affronta una Folgore che deve recuperare punti, se vuole entrare direttamente ai quarti playoff; San Giovanni-Libertas infine è derby tra chi vuole consolidarsi in zona spareggi, le pantere, e chi per rientrare in corsa post season non può più sbagliare, i granata.