Conference League: domani il sorteggio per Tre Penne e La Fiorita

Nascerà domani alle 13 la UEFA Conference League, la terza competizione europea per club alla quale parteciperanno anche La Fiorita e Tre Penne. Le squadre sammarinesi parteciperanno al sorteggio del primo turno di qualificazione con gare di andata l'8 luglio e il ritorno il 15 luglio. La Fiorita e Tre Penne saranno inserite nelle urne come teste di serie, cosa che permetterà di evitare gli sloveni del Maribor oppure gli ungheresi del Fehérvár, prime due del ranking tra le 66 squadre partecipanti a questo turno. Salvo modifiche, il sorteggio dovrebbe prevedere la suddivisione dei club in diversi gruppi, in questo modo l'associazione avverrà in tempo reale. I club della stessa federazione non possono essere sorteggiati contro. Tra i possibili avversari di Tre Penne e La Fiorita i rappresentanti anche di Lussemburgo, Malta, Irlanda del Nord, Andorra, Armenia e Georgia.