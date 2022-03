Cons: secondo appuntamento con lo psicologo Sammy Marcantognini

Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, dedicato alla relazione genitore-figlio in rapporto al problema delle dipendenze digitali e l’importanza dello sport nel percorso di crescita del giovane, il secondo appuntamenti formativo organizzato dal CONS insieme allo psicologo dello sport Sammy Marcantognini (direttore scientifico di Ethica Center) è stato rivolto ai tecnici per approfondire i temi della motivazione e dell’aggressività, prendendone in considerazione le connessioni reciproche.