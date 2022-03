Contro Capo Verde è un buon San Marino

Foto: FSGC

La prima contro Capo Verde è anche la prima contro una Nazionale non europea. Una partita che porta in dote il miglior risultato di sempre in una gara di debutto in trasferta e soprattutto una maggiore consapevolezza. I Titani sfidano Capo Verde a Murcia, in Spagna, dove la nazionale 73 del ranking ha battuto 6-0 qualche giorno prima il Liechtenstein. Leitao Brito cambia qualcosa rispetto alla gara precedente, Costantini anche. Rientra Dante Rossi, Matteo Vitaioli raggiunge Andy Selva in testa alla classifica di tutti i tempi delle presenze.

L'organizzazione difensiva dei sammarinesi mette in difficoltà Capo Verde. Elia Benedettini si fa trovare pronto su Costa dopo 9 minuti. Il portiere del Cesena è attento anche sul tiro velenoso di Bebé da fuori. Il gol di Capo Verde arriva al 18', nel modo anche più sfortunato, sul tiro di Rocha Santos c'è una deviazione sammarinese a mettere fuori causa Benedettini. La rapidità degli avversari è notevole, Delgado Silva sfonda da destra, c'è Benedettini a salvare, poi ci pensa Fabbri a respingere sulla linea il tiro di Andrade. All'intervallo è Capo Verde avanti 1-0.

Nella ripresa gli Squali Blu ci provano da fuori, due volte con Rocha Santos nel giro di 3 minuti, il giocatore del Tolosa non trova mai la porta. Pina ci va molto vicino al raddoppio. Colpo di testa sul secondo palo, con Elia Benedettini a deviarla in calcio d'angolo. È qui che arriva il 2-0 di Capo Verde. La palla finisce sul secondo palo, da dove parte il cross di Bebé, la deviazione di Delgado Silva è vincente, ma quantomeno sospetta. Le proteste sammarinesi non servono. Capo Verde va sul 2-0.

Resta comunque una gara equilibrata, nella quale chi entra fa il suo, Zafferani viene fermato anche con le maniere forti, Ceccaroli ci prova al volo trovando la parata di Rosa. Sull'asse sudamericano Hirsch – Rinaldi nasce il sogno, infranto dalla bandierina alzata del guardalinee. Finisce 2-0 per Capo Verde. È una buona nazionale che può lavorare con fiducia per la Nations League che verrà.