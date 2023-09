Coppa Italia: esordio amaro per la San Marino Academy, elimitata dall’Hellas

La ‘prima’ stagionale non sorride alla San Marino Academy. che cede di misura all’Hellas Verona e si congeda anzitempo dalla Coppa Italia; senza più la fase a gironi costringeva subito le contendenti ad un dentro o fuori. Le Scaligere si presentano ad Acquaviva, forse memori anche di quello 0-1 incassato nel dicembre 2019 che costò loro, contro ogni pronostico, l’eliminazione dalla coppa proprio ad opera delle Titane, e proprio ad Acquaviva. Allora segnò Barbieri, che viene schierata al centro del tridente con ai lati Menin e Tamburini. A centrocampo, chance da titolare per Giuliani, mentre in mediana si registra il debutto assoluto, alla primissima convocazione, della “baby” Aurora Manzetti, classe 2005. Al suo fianco Gardel, in porta Siejka, entrambe all’esordio con la San Marino Academy, così come lo stesso mister Ricci.

Le Titane si fiondano subito in avanti, senza però impressionare l’Hellas, che contrattacca con pari impeto. Hellas che in coda alla frazione trova il gol sblocca-risultato. Tutto nasce da una palla persa dalle Titane a centrocampo, subito riciclata da Peretti per la fuga di Rognoni, che, eluso il fuorigioco, si presenta a tu per tu con Siejka e la batte con un mancino incrociato ed inesorabile.

San Marino saluta la Coppa Italia e dirotta tutti i propri pensieri sul campionato, a partire dalla sfida di domenica prossima con il Bologna. L’Hellas Verona si regala invece un prestigioso ottavo di finale con il Milan.