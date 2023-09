Costantini: "Facevamo fatica sugli esterni. Lazzari seconda punta? Ruolo che può fare"

Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini

Il CT Fabrizio Costantini commenta così il 4-0 della Slovenia su San Marino: "Facevamo fatica a scivolare sui loro quarti bassi: oltre alle due punte avevano 4 esterni offensivi, sia gli alti che i bassi. Creavano queste catene di superiorità numerica che, nonostante l'avessimo preparata così, ci hanno messo in difficoltà. Nella seconda metà del primo tempo, mettendoci a quattro nel mezzo, siamo andati molto meglio, subendo poco. Lazzari seconda punta? Gli volevamo liberare la testa da compiti difensivi, con l'esperienza di Matteo davanti per dargli qualche palla, invece per come è andata glieli abbiamo occupati. Forse non era l'avversario giusto per provare questa cosa. Però è giovane e potrà fare anche questo ruolo, che ha già ricoperto al di fuori della Nazionale".