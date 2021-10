Costantini: "Il risultato ci manca, ma i ragazzi tornano nei loro club ogni volta più ricchi"

Nel video l'intervista al ct

Non si perde d'animo il CT Fabrizio Costantini nonostante la doppia sconfitta in Lettonia e Polonia. "I ragazzi - sostiene Costantini - hanno sofferto molto nel primo quarto d'ora in Lettonia che paradossalmente è risultata una partita più complicata rispetto a quella contro la più quotata Polonia. Nell'ultima trasferta i ragazzi mi sono piaciuti molto, sono usciti bene e abbiamo sfiorato il gol, siamo usciti tra i complimenti degli avversari".