“Un cuore matto, matto da legare” recitava così il famoso ritornello di “Cuore matto”, celebre canzone resa nota dal cantante sammarinese Antonio Ciacci, in arte Little Tony. Proprio per questo motivo la Victor San Marino ha deciso di omaggiare il cantautore biancazzurro, nel decimo anniversario della sua scomparsa, intitolando la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023-2024 “Cuore matto, cuore Biancoazzurro”. L’iniziativa si sposa con la volontà della società di espandere il marchio Victor e della Repubblica di San Marino, unendo lo sport, e in questo caso il calcio come passione trainante dei tifosi, con la musica - e tutte le arti in ogni loro forma ed espressione - attraverso uno degli artisti più famosi del territorio sammarinese. L’abbonamento permetterà l’accesso a tutte le partite in casa della Victor San Marino, impegnata nel prossimo campionato di Serie D. Queste le due fasce di prezzo: 180,00 € - Uomini 150,00 € - Donne e Over 65