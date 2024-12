Dall'Argentina a San Marino, la Fifa ha pubblicato l'ultimo ranking del 2024

Il 2024 del calcio mondiale si chiude con un record di 1181 incontri internazionali. Come nel 2023 i campioni del mondo dell'Argentina si confermano al vertice della classifica della FIFA per nazioni. Non cambia di molto la classifica, in virtù delle poche gare disputate nel mese di dicembre. L'Albiceleste guarda tutti dall'alto davanti a Francia e Spagna. Questo il podio del 2024. Per quanto riguarda gli inseguitori, c'è subito l'Inghilterra e poi Brasile. L'Italia di Luciano Spalletti si conferma nella top 10 in nona posizione davanti alla Germania. In generale c'è chi sale, come il Vietnam di due posizioni, questo il migliori risultato registrato tra le nazionali che hanno disputato incontri, appena 21 nel mese di dicembre.

Dall'Argentina si richiama un po' il biancoazzurro, i colori della nazionale di San Marino. I Titani non hanno giocato partite internazionali, dopo la storica promozione in Lega C di Nations League. La squadra di Roberto Cevoli, nonostante i punti guadagnati, ha concluso in ultima posizione, la 210. Fuori classifica l'Eritrea. I Titani hanno ottenuto 747,42 punti. Il Liechtenstein, battuta due volte da San Marino, è l'europea più vicina in posizione 204 con 821,71 punti. Il prossimo aggiornamento della classifica Fifa è già annunciato per il 3 aprile 2025, quando la graduatoria terrà conto anche delle qualificazioni ai mondiali di marzo.