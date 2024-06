Danilo Rinaldi al Cosmos, Mirko Palazzi torna al Tre Penne

Completato il valzer delle panchine con Stefano Ceci alla Fiorita e la sorpresa Leonardo Acori alla guida del Fiorentino, proseguono senza sosta, le trattative del calciomercato sammarinese. I campioni in carica della Virtus hanno ufficializzato l'arrivo del difensore del Tre Fiori, Umberto De Lucia e dl portiere Mirco De Angelis, prelevato dal San Giovanni. Il direttore sportivo Matteo Guiducci è alla ricerca anche di un centrocampista, considerando che Mattia Pirini e Mario Barone lasceranno i nero-verdi di Acquaviva. Dopo il difensore Lorenzo Fatica e il centrocampista Andrea Grassi anche Danilo Rinaldi lascia La Fiorita per passare al Cosmos.

Chi invece ha deciso di lasciare i gialloverdi di Serravalle è Mirko Palazzi. Il difensore della Nazionale Sammarinese farà ritorno al Tre Penne. La squadra di Citta, oltre ad ufficializzare il neo tecnico Nicola Berardi, ha confermato altri 4 giocatori. Si tratta di Lorenzo Dormi, Antonio Barretta, Paolo Vandi e Marcello Scarponi. Trattative frenetiche anche per i dirigenti della Fiorita che vogliono mettere a disposizione di Stefano Ceci, un organico in grado di poter lottare per lo scudetto. Dopo l'arrivo dei centrocampisti Daniel Cicarelli e Alex Toccaceli, i gialloblu di Montegiardino avrebbero messo nel mirino un altro calciatore del Murata. Si tratta del difensore brasiliano Mario Vasconcellos. La trattativa sarebbe ben avviata e nelle prossime ore potrebbe diventare ufficiale. Cosi come di ufficiale, c'è il ritorno del portiere Alberto Gallinetta al Cailungo.