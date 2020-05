Domagnano, Paolo Rossi: "Il nostro campionato è stato di buon livello"

San Marino Calcio, Bellaria, Santarcangelo e SPAL: il curriculum di Paolo Rossi è di tutto rispetto. Centrocampista dotato di grandi qualità tecniche, dal 2014 è sul Titano diventando così una “bandiera” del Domagnano. In questi anni, Rossi ha avuto anche l'opportunità di vivere in prima linea il cambiamento del campionato sammarinese diventato, a suo parere, molto più competitivo.

Tre gol nella stagione “mozzata” - per il momento – dal Coronavirus, tra cui una doppietta nel 4-0 rifilato al Pennarossa diretto rivale per l'accesso ai play-off dal Q2. Secondo Paolo Rossi, il cammino del Domagnano è in linea con le aspettative. Il nuovo decreto legge sammarinese permette alle squadre di tornare ad allenarsi dal mese di giugno, rendendo difficile il proseguimento di Campionato e Coppa Titano. Come tutti i giocatori, però, Rossi è determinato a tornare presto in campo.

Nel servizio l'intervista a Paolo Rossi, centrocampista Domagnano