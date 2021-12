Doppio 3-0 per Tre Fiori e Folgore

Il Tre Fiori di Matteo Cecchetti consolida il terzo posto grazie al successo per 3-0 con il Faetano. A Montecchio la sfida tra gialloblu va al club di Fiorentino che centra la terza vittoria di fila in campionato. Vantaggio del Tre Fiori al 26' con il tiro-cross di Claudio Cuzzilla che sorprende il portiere Broccoli. Al 38' il raddoppio lo firma Luca Ferraro al termine di una bella azione della squadra di Fiorentino con l'attaccante del Tre Fiori che firma il 2-0. Il definitivo 3-0 arriva su calcio di rigore trasformato da Bojan Gjurchinoski nella ripresa. Il Tre Fiori batte il Faetano 3-0. Dal 3-0 del Tre Fiori a quello della Folgore con il Murata. I campioni in carica tornano al successo dopo due giornate. La squadra di Omar Lepri sblocca la partita dopo 29 minuti con il gol di Adolfo Hirsch con un mancino da dentro l'area di rigore. Nel recupero del primo tempo il raddoppio firmato da Enrico Golinucci che va a depositare in rete un cross dalla destra. Nella ripresa entra nel tabellino dei marcatori anche Eric Fedeli, l'attaccante riesce a liberarsi in area e superare di destro il portiere avversario al 70'.