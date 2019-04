Doppio Compagno lancia il Tre Fiori: Fiorentino ko 2-1 - Il vantaggio di Rossi viene annullato dalla doppietta del capocannoniere di regular season: al ritor...

Il derby sorride al Fiorentino solo in avvio, perché prima del riposo il solito Compagno l'ha già ribaltata. Doppietta e 2-1 per il Tre Fiori, che nel ritorno, per accedere alle semifinali, potrà anche permettersi di perdere con un gol di scarto. L'illusione rossoblu comincia al 14°, quando la magata d'esterno di Biordi bypassa Bologna e smarca Rossi: stop, tocchetto a battere Aldo Simoncini e palla in angolo basso. L'immediata risposta del Tre Fiori sta nella punizione di Pestrin per la testa di Matias Castro: traversa e spazzata di Carlini. E l'azione del pari parte sempre dall'ex Cesena: sventagliata a destra che Giardi addomestica e gira in area, dove Compagno incorna in scioltezza. Inzuccata simile anche sull'invenzione di Apezteguia, che riceve dalla fascia, gira intorno a Carlini e pesca il suo bomber solo al centro del box per il bis-vittoria.