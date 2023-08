Il calcio sammarinese è in lutto. A soli 48 anni è morto dopo una lunga malattia Marco Semprini, ex centrocampista di Cosmos e Libertas. Con la maglia della squadra di Borgo Maggiore, Semprini era stato uno degli eroi dello storico pareggio per 1 a 1 contro gli irlandesi del Drogheda United nelle qualificazioni del turno preliminare di Coppa Uefa del 19 luglio 2007. Alla famiglia di Marco Semprini le condoglianze di tutta la San Marino RTV.