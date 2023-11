E' sempre D’Este Fest: il Victor vince anche a Mezzolara ed è primo da solo

Mezzolara in esilio a Molinella: il proprio campo di Budrio si sta rifacendo il look. Un po’ come la formazione di Cassani diversa in ossequio al tournover, in questo caso anche forzato dalla tante assenze, ultima in ordine di tempo quella di Alessandro Tosi bloccato dalla febbre. Un paio di giri di lancette e arriva la prima protesta per la trattenuta in area su D’Este. Il Victor parte forte, radente da destra, buca la difesa del Mezzolara, Arlotti tutto solo decide di servire al centro per D’Este che non riesce a concludere a rete. Lunga fase di pausa dovuta anche alla fitta pioggia che mette a dura prova anche il terreno di gioco. Nel finale le migliori occasioni per il Victor : Lattarulo per Haruna, troppo morbido il centrocampista biancoazzurro. Conclusione a giro di Nicholas D’Este respinge Malagoli, che si ripete quando D’Este serve Gramellini a tu per tu con il portiere del Mezzolara che vince anche questo duello. La maglia di Sami Brando la dice lunga sulla battaglia vista in campo nei primi 45. La prima occasione per i verdi arriva ad inizio ripresa. Lattarulo tradito dal campo sbaglia l’appoggio che diventa un assist per Bellentani, il centroavanti si perde davanti a Pazzini e grazia il Victor. Risposta biancoazzurra con Arlotti per Lattarulo, Malagoli con i piedi in angolo. Poco dopo il quarto d’ora, D’Este in sospetta posizione di fuorigioco sbaglia una grande occasione, si resta sullo 0-0. Arlotti nello spazio per D’Este esce Malagoli con i tempi giusti. Minuto 28 sulla palla da sinistra Nicholas D’este si libera con furbizia del difensore e mette dentro. Quarto gol in campionato per l’ex di turno. Proteste vibranti dei padroni di casa che vanno vicini al pari con due colpi di testa di Russo. Il primo alto sulla traversa, sul secondo grande parata di Pazzini. Il Victor chiude in attacco prima Sabba su punizione impegna Malagoli, poi la piazza Haruna il portiere si distende in angolo. Terza vittoria consecutiva per una squadra che continua a sorprendere. A Molinella, Bologna, Victor San Marino batte Mezzolara 1-0.

Lorenzo Giardi