Torna la Nazionale di San Marino con la prima partita della Nations League. In diretta su RTV Sport la telecronaca di Estonia - San Marino dalle 17:50 canale 93 del digitale terrestre in esclusiva per il territorio sammarinese, anche in streaming sul sito https://www.sanmarinortv.sm/programmi/web-tv-sport.

Al termine della partita, sempre in diretta su RTVSport, l'approfondimento per rivedere le azioni principali della sfida di Tallinn.