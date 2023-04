Successo in rimonta per il Cesena nel derby femminile di serie B contro la San Marino Academy. Le Titane vanno in vantaggio al 10' con Alessia Accornero. Il pareggio delle bianconere su calcio di rigore trasformato da Silvia Zanni. In chiusura di primo tempo il 2-1 di Maddalena Porcarelli che vale il successo delle romagnole.