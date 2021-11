Femminile: la San Marino Academy vince in rimonta e accorcia sulla vetta

Seconda vittoria consecutiva per la San Marino Academy. La squadra di Alain Conte batte il Cittadella 2-1 in rimonta e accorcia sulla vetta. Parte bene la formazione ospite che si rende pericolosa dopo due minuti di gioco con Vecchione che si libera in area di rigore. Conclusione che trova pronta Alessia Piazza. Il Cittadella la partita la sblocca dopo 4 minuti con un grandissimo gol di Carlotta Masu. La giocatrice granata controlla di sinistro poi lascia partire un gran destro con palla che supera Piazza. Cittadella in vantaggio ad Acquaviva. La squadra di Alain Conte non si scompone e prova a ripartire. Le biancoazzurre pareggiano al 33'. Prima Yesica Menin è protagonista di una bella discesa che porta l'attaccante biancoazzurra alla conclusione che diventa un cross sul quale Papaleo interviene, l'ultima deviazione è ospite. Sugli sviluppi del calcio d'angolo nasce il pareggio. La palla arriva sul secondo palo a Papaleo che calcia al centro, nel batti e ribatti la più veloce è Menin che devia in fondo alla rete. Nella ripresa il sorpasso sammarinese con Raffaella Barbieri. Ancora un cross di Papaleo dalla sinistra per l'attaccante biancoazzurra. Barbieri controlla spalle alla porta per poi girarsi e concludere di sinistro superando il portiere. La San Marino Academy passa in vantaggio. Il Cittadella tenta la reazione riversandosi in attacco fino all'ultimo minuto di recupero prova a pareggiare. La squadra di Alain Conte tiene e conquista un successo importantissimo in chiave classifica.