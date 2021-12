Femminile: primo pari amaro per le Titane contro il Cesena

É un pari amaro il primo della stagione della San Marino Academy. La squadra di Alain Conte viene raggiunta al 95' e manca i tre punti pieni. Nelle prime fasi di gioco è il Cesena a rendersi pericoloso con un paio di conclusione dalla lunga distanza che non creano problemi a Montanari. Alla prima vera opportunità la San Marino Academy passa con il gol di Sofieke Jansen, la centrocampista olandese colpisce di piatto l'ottimo scarico di Barbieri e firma il vantaggio. Raffaella Barbieri ci prova dal limite dell'area con un mancino che non si abbassa e finisce alto. Adesso sono le Titane a cercare la soluzione da fuori, Pignagnoli è attenta e blocca. All'intervallo la San Marino Academy è avanti 1-0.







Costi prova con un gran mancino da fuori che Montanari riesce a deviare sul fondo. Menin sulla destra, calcia in porta, Pignagnoli non ha problemi. Casadei dalla distanza, la palla esce di poco sul fondo. Sale il Cesena con Costi che prova la girata in acrobazia di destro, sfera sul fondo. Di là il cross di Montalti diventa un tiro che Pignagnoli blocca. Le romagnole costruiscono una grande palla da gol con Pinna che si libera e poi prova a giro, la palla sul secondo palo esce di pochissimo grazie alla paratona di Montanari. Dall'altra parte la San Marino Academy potrebbe raddoppiare quando sul cross dalla sinistra, Pignagnoli tocca, ma non trattiene, Menin a due passi manda fuori di testa. Il Cesena il pallone del pareggio lo costruisce con una bellissima azione, Pinna salta anche il portiere, sembra fatta, ma la giocatrice bianconera manda fuori in modo clamoroso tradita anche dal terreno di gioco. Occasioni da una parte e dall'altra, con Menin che calcia male da posizione interessante. Costi non si arrende, l'ex Sassuolo da fuori, palla centrale che Montanari blocca. Sono 5 i minuti di recupero e a dieci secondi dall'ultimo, sulla verticalizzazione, Romina Pinna batte Venturini e con un tocco sotto batte Montanari trovando il gol del pari. Il direttore di gara fischia la fine, è 1-1 tra Cesena e San Marino Academy.