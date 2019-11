Femminile: San Marino Academy agli ottavi di Coppa Italia

Foto: FSGC

La San Marino Academy pareggia 1-1 con il Perugia nell'ultima partita della fase a gironi di Coppa Italia e si qualifica per gli ottavi di finale. La squadra di Alain Conte passa in vantaggio con Giulia Baldini al 15', le padrone di casa del Perugia centrano il pareggio con Piselli in chiusura di tempo. L'1-1 resiste per tutta la ripresa e la San Marino Academy po' festeggiare per la qualificazione agli ottavi. Le Titane torneranno i campo l'11 dicembre, quando a San Marino ospiteranno in gara unica la gara degli ottavi contro una squadra di serie A.