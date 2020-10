Femminile: storica prima vittoria della San Marino Academy in serie A

Nella cornice del San Marino Stadium la squadra di Alain Conte sfida la Florentia San Gimignano alla ricerca dei primi punti in serie A. Avvio subito di marca ospite con le neroverdi di Stefano Carobbio a sfruttare l'errore di Nozzi al primo minut. Martinovic manda alto. Le Titane si fanno apprezzare per uno spunto di Giulia Baldini che arriva a concludere chiamando in causa Tampieri. Replica Florentia con Ciccioli strepitosa su Pugnali. Al 22' occasione San Marino con Venturini di testa e palla di poco fuori. Al 30' grande progressione di Ceci sulla destra e cross che attraversa tutta l'area con Cantore che va alla conclusione che deviata finisce a lato. Prima del riposo altro miracolo di Ciccioli su Martinovic, altra parata però vanificata dalla posizione irregolare dell'ex Acese.

Nella ripresa il gol che decide la partita porta la firma della neo entrata Yesica Menin con una girata in area di rigore che batte Tampieri. Nel finale proprio la numero 9 biancoazzurra avrebbe la palla del raddoppio ma termina fuori.