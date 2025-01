Forti segnali di crescita per la Nazionale U19 di Futsal: un pari, tre gol in due partite

Due giorni appena per cambiare – assolutamente in meglio – il bilancio sulla Nazionale Under 19 di Futsal che, per la terza volta, ha aperto le porte del Multieventi ospitando il girone preliminare delle qualificazioni agli Europei di categoria. Non è arrivata una vittoria, come successo nel 2021 contro l'Estonia, ma i biancazzurrini hanno comunque scritto una nuova pagina di storia per il calcio a 5 del Titano. Il pareggio contro l'Azerbaijan è il frutto di un progetto iniziato da diversi anni, portato finalmente a compimento. E non tragga in inganno il pesante ko con il Kosovo all'esordio: la tensione e la comprensibile “paura” di giocare in queste manifestazioni internazionali ha giocato brutti scherzi. Con il senno di poi, San Marino avrebbe potuto ambire pure a qualcosa in più. Ma va benissimo così: il CT Matteo Selva ha portato in dote un altro risultato positivo, il suo staff ha saputo dar la giusta carica ai ragazzi che – contro gli azeri – hanno sfoderato la super prestazione. Testimoniato dalla “melina” finale degli avversari, per non rischiare una clamorosa sconfitta con annessa eliminazione. Tre gol in due partite non era mai successo a livello di Under 19: Simone Andolina con il Kosovo, Mattia Beccari e Gabriele Dolcini contro l'Azerbaijan. Tutti, però, hanno dato il loro prezioso contributo: nel futsal, San Marino c'è e continua a stupire.

Nel servizio le parole di Matteo Selva, CT San Marino Futsal U19