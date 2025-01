Futsal U19, Matteo Selva: "In Croazia è stata un'esperienza fondamentale"

Intervista a Matteo Selva

Reduce dal torneo di futsal in Croazia, la nazionale under 19 di Matteo Selva continua il lavoro di preparazione per le qualificazioni agli europei di categoria della prossima settimana a San Marino:

"È stata un'esperienza fondamentale, è un bellissimo torneo organizzato molto bene con squadre anche molto competitive ed è molto importante per noi perché molti ragazzi sono le prime armi, le prime esperienze e quindi fare un appuntamento amichevole prima di quello ufficiale che ci sarà settimana prossima è fondamentale".

Hai tratto indicazioni anche per la scelta dei convocati?

"Sì, diciamo che la selezione si sta facendo un po' per esclusione perché abbiamo diversi ragazzi infortunati anche con problemi abbastanza grossi insomma e quindi diciamo che in Croazia abbiamo avuto modo di vedere qualche ragazzo nuovo e faremo le nostre valutazioni in questa settimana, domenica giochiamo di nuovo e vediamo se riusciamo a mantenere quelli lì o se perdiamo qualcun altro lungo la strada.

24 e 26 le due giornate con le due partite, alle 18 il Multieventi contro comunque nazionali toste.

"Sì, Azerbaijan e Kosovo sicuramente nel sorteggio non siamo stati fortunati, Kosovo ha perso col Portogallo 7-4 che poi ha vinto agli europei nell'ultima edizione quindi un livello probabilmente fuori dalla nostra portata, noi ovviamente ce la metteremo tutta per fare la nostra migliore partita e provare a fare un risultato".