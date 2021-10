Nel pomeriggio scende in campo l'Under 21 impegnata in Polonia per le qualificazioni ai campionati europei di categoria. Calcio di inizio alle 16.30.

In serata spazio alla Nazionale maggiore che al San Marino Stadium riceve Andorra. Si gioca alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su RTV Sport canale 93 del digitale terrestre e in streaming sul portale di San Marino RTV.