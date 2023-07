Il 1° Memorial "Enrico Bellofiore" va alle Forze dell'Ordine di San Marino

Probabilmente – da buon portiere - avrebbe difeso i pali dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, come già successo nel 2017 con la Nazionale Prestigiatori. Oppure si sarebbe divertito in tribuna assieme ad amici e colleghi. Facendo battute e facendo divertire tutti, come solo lui sapeva fare. La serata di Acquaviva ha ricordato alla grande Enrico Bellofiore, il collega di San Marino RTV scomparso prematuramente a maggio 2022. Il 1° Memorial si è aperto con la lettura della commovente lettera della moglie Nadia, assente fisicamente ma presente con il cuore.

Momenti di grande emotività, poi spazio al calcio con il triangolare che ha visto protagonisti la stessa Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, l'ASCO 35 e le Forze dell'Ordine di San Marino. Sono stati quest'ultimi ad alzare il trofeo grazie al 2-1 nella prima partita contro gli ex calciatori e alla sconfitta ai rigori contro i giornalisti, dopo lo 0-0 nei 30 minuti regolamentari. Nell'altra sfida 3-1 dell'ASCO 35 sulla Stampa Sportiva. Una serata di divertimento, di gioia e di solidarietà con il ricavato interamente devoluto all'ASLEM, l'Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne. Per cercare, in un futuro, di guarire da queste malattie subdole. Per evitare di soffrire ancora. Enrico però se n'è andato con il sorriso, e questo è il ricordo più bello che potesse lasciare.