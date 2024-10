Il Fiorentino cala il poker sul Pennarossa

Fiorentino - Pennarossa

Seconda in campionato per il nuovo tecnico del Fiorentino Paolo Tarini contro un Pennarossa capace di battere il Faetano. Diop alla conclusione centrale blocca Renzetti. Non tarda ad arrivare il vantaggio del Fiorentino. Schema su palla inattiva eseguito alla perfezione, la sponda porta Gueye a calciare indisturbato per il vantaggio rossoblu. Per vedere il Pennarossa pericoloso occorre attendere il ventesimo. Percussione di Jabi anticipato dall’uscita di Simone Benedettini. Sempre su palla inattiva Fiorentino vicino al raddoppio. Gueye per Diagne, conclusione alta sopra la traversa. Il dominio della squadra di Tarini si materializza soprattutto in fase di palleggio ed è proprio un bel fraseggio tutto di prima che porta Salemme a chiudere per il 2-0 al minuto venticinque.

Insistono i rossoblu, Abuzziane bene in mezzo per Salemme, il colpo di testa non è preciso. Prima del tè ottimo intervento di Martini che salva con una rovesciata, sfera per Abuzziane, conclusione che sfiora l’incrocio dei pali. Non cambia la musica nei secondo tempo, Galeone impegna Renzetti. Il tris arriva con una giocata di livello di Belward, il numero 80 ne salta un paio poi lascia partire un sinistro preciso per il 3-0. Il Pennarossa al minuto 17 resta anche in dieci uomini, doppio giallo per Montalti. Partita indirizzata, il Fiorentino va vicino al gol in altre occasioni: combinazione Chiaruzzi - Belward, esce bene Renzetti.

Il portiere è decisivo poco dopo anche su Francesco Salemme. Fiorentino sul velluto: Omar Diop per Nicolò Chiaruzzi, non c’è potenza nella conclusione, si salva ancora Renzetti bravo a respingere altre due conclusioni. Chiaruzzi ci mette potenza poco dopo ma la sfera si alza sopra la traversa. Renzetti migliore in campo per distacco dei suoi, ottima l’uscita tempestiva su Diop. Prima del triplice fischio anche Bara deve fare i conti con il portiere biancorosso ancora una volta decisivo. Il poker arriva nel recupero con il velocissimo Omar Diop che questa volta salta Renzetti e deposita in rete.

Severa lezione per il Pennarossa che riesce a contenere grazie al suo portiere. Al Crescentini di Fiorentino, Fiorentino batte Pennarossa 4-0.