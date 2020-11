Sconfitta per 6 a 0 del Fiorentino battuto dai ciprioti dell'Omonia Nicosia nel turno preliminare di Champions League. La squadra sammarinese regge il confronto per quasi tutti il primo tempo, il vantaggio dei padroni di casa arriva a 30 secondi dall'intervallo. Ad inizio ripresa due gol in rapida successione, aprono la strada al largo successo dei campioni di Cipro.