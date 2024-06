Il Fiorentino si prende Campionato e Champions

Il campionato dice ancora Fiorentino che recupera due volte e poi sorpassa la Folgore in una finale che è ormai la solita finale. Ricca di episodi e di colpi di scena. Il primo quando Maiani intercetta col braccio e si prende contro rigore e giallo. Pellegrini, impeccabile dal dischetto, porta avanti la Folgore. Ma è roba di un minuto appena perché il Fiorentino conquista subito dopo una punizione e Busignani anziché calciare in porta pesca Maiani meglio piazzato. Il pari arriva a stretto giro. La partita resta apertissima e la Folgore rimette il naso avanti: fa tutto Jury Biordi che si infila nel corridoio giusto e lo percorre fino in fondo. Sul finire di primo tempo i due minuti che ribaltano la serata. Altra punizione per il Fiorentino e i protagonisti sono ancora Busignani e Maiani.

Per il centrale di Michelotti arriva la doppietta personale che è il gol del 2-2. E quando ormai le squadre pensano solo all'intervallo o quasi, Busignani si accentra e col sinistro pesca l'angolo del sorpasso. Si va al riposo con i campioni in carica avanti e dunque ora tocca alla Folgore fare la partita, Protti deve intervenire su Chezzi e poi la possibile, teorica svolta. Maiani commette fallo e prende il secondo giallo lasciando i suoi temporaneamente in 4. Adesso Folgore in possesso pressoché continuo, Fiorentino a protezione, Bernardi di punta va fuori e Falciano non ha fortuna quando Chezzi spacca l'incrocio e Bernardi non trova il tap in. Nel finale Busignani punisce il portiere di movimento, la chiude 4-2 che vuol dire Campionato e Champions League.