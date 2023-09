Il Murata Futsal ha un posto in prima fila

Nel video Lorenzo Bugli

Una presentazione in grande stile per il Murata Futsal, che un anno dopo il grande ritorno in campionato alza l'asticella. Esserci non basta più, adesso l'idea è quella di tornare protagonista. Una rosa ambiziosa, una dirigenza abituata a vincere, un tecnico preparato. Il progetto Murata è pronto. Il responsabile Lorenzo Bugli non nasconde soddisfazione e aspettative. Il Direttore Sportivo Nicola Albani, il Segretario Giacomo Simoncini e l'addetto all'organizzazione Simone Felici hanno consegnato al presidente Davide Graziosi una squadra che gli fa dire: "Obiettivo fare bene e vincere, magari nel giro di pochi anni". Quel pochi anni che in cuor suo spera siano pochi mesi.

Nel servizio l'intervista al responsabile Futsal della società Murata, Lorenzo Bugli