Il Murata non conferma il tecnico Gori, a giorni il nome di chi lo sostituirà in panchina

Il Murata non ha rinnovato il contratto all’allenatore Massimo Gori per la prossima stagione. La dirigenza - in una nota - ringrazia il tecnico per la "professionalità e l'impegno profuso fondamentale per la splendida stagione appena conclusa che ha visto il raggiungimento dell’obiettivo dei playoff in campionato e augura ogni miglior fortuna professionale". Il nome del prossimo allenatore sarà ufficializzato nei prossimi giorni.