Il Victor San Marino non riesce a dare continuità al successo di Forlì e non va oltre allo 0-0 col Tropical Coriano, dominando il gioco ma senza pungere più di tanto. Un'occasione persa, considerando che i rossoblu hanno giocato più di mezz'ora in 10 per il rosso diretto a Rivi. Visto il successo della Savignanese il Victor scende al 4° posto, perde due punti dalla Fya capolista (che torna a +10) ma in compenso ne recupera uno sul Russi 2°, caduto a Classe e ora a +6.