Il Victor San Marino debutta in Serie D

Lunghissimo precampionato, poi anche il rinvio della prima giornata per aver concesso tre giocatori alle Nazionali. La clessidra è ormai piena, tempo scaduto, finalmente si comincia. È un pò questa l'aria che si respira alla vigilia ad Acquaviva. Il gruppo che viene definito, unito, granitico e coeso, ha solo una gran voglia di cominciare.

Primo avversario il Fanfulla allenato da un debuttante in categoria, esattamente come Stefano Cassani. Si tratta di Omar Albertini. Il tecnico dei “Guerrieri” così sono chiamati i giocatori che vestono la maglia bianco-nera, lo scorso anno ha guidato l'Oltrepo in Eccellenza Girone A, arrivando fino alla finale play off persa con il Club Milano. Ora per il 42enne, abbonato alla difesa a tre, l'opportunità in quarta serie sulla panchina del Fanfulla.

Cassani ha tutti a disposizione, eccezion fatta per Lozza, il centroavanti scuola Atalanta sta recuperando dall'infortunio alla spalla e Denis Perrone. Il fantasista ex Hoffenheim, improvvisamente ha salutato tutti, ed è rientrato in Germania. Il tecnico biancoazzurro dovrà valutare solo le condizioni dei due giocatori prestati alla Nazionale Maggiore Lazzari e Tosi che saranno sicuramente in gruppo, ma potrebbero partire dalla panchina. Non sarà a disposizione Simone Santi, di rientro dall'Irlanda con l'Under 21.

Nel servizio l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino