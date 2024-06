Juvenes/Dogana: preso il difensore Francesco Mazzavillani

La Juvenes/Dogana ha ingaggiato Francesco Mazzavillani, difensore classe 1998 che arriva a titolo definitivo dalla Savignanese. Cresciuto nelle giovanili di Chievo e Cesena, con cui ha disputato anche alcune partite del campionato di Primavera B, ha giocato l'ultima stagione in Eccellenza con la Savignanese. Principalmente è un esterno di difesa, ma in carriera ha ricoperto tutte le posizioni della retroguardia ed ha esperienza pure in Serie D e nella Premier League maltese, in cui è stato tesserato per un anno con il Mosta. Per Mazzavillani si tratta di un ritorno a San Marino dove aveva giocato con la maglia del Domagnano.