L’Under 21 dà tutto ma non basta, la Repubblica d’Irlanda passa 3-0

La Nazionale sammarinese gioca su ritmi elevatissimi e con coraggio come aveva chiesto il CT Cecchetti ma non basta. La Repubblica d’Irlanda mette in mostra ottime individualità come il centrocampista del Celtic, Rocco Vata, autore di una doppietta ad inizio e a fine primo tempo. Nella ripresa calano leggermente i ritmi e su un lungo lancio apparentemente innocuo Matteoni si complica la vita colpendo il pallone, la traiettoria scavalca Amici, autore di un’altra grande partita, e per Armstrong è un gioco da ragazzi appoggiare in porta per il tris irlandese. Davanti a poco meno di 4 mila spettatori al Turner’s Cross Stadium di Cork, Repubblica d’Irlanda batte San Marino 3-0.

Da Cork l’inviato Lorenzo Giardi