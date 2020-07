La Fiorita, Della Valle: "Se sarà Europa League ci faremo trovare pronti"

“L'importante è ricominciare, poi si vedrà”: il diktat de La Fiorita è chiaro. La formazione di Montegiardino è tornata in campo in attesa di scoprire se parteciperà alla prossima Europa League oppure no. Tutto dipenderà dalla risposta della UEFA alla Folgore sulla possibile esclusione dei giallorossoneri dalle Coppe Europee per la vicenda calcioscommesse del 2018. Parziale rivoluzione in casa gialloblu, a partire dalla guida tecnica con Nicola Berardi tornato sulla panchina de La Fiorita dopo il Trofeo Federale conquistato nel 2007 e le due Coppe Titano nel 2012 e nel 2013. Con Berardi è partito il ciclo vincente di Montegiardino, ora la volontà è riprenderlo.

Tra i volti nuovi ci sono – per adesso – il secondo portiere Simone Venturini, il centrocampista Simone Errico e gli attaccanti Michele Pieri e Lucio Peluso. Il mercato, però, non è ancora finito: "Probabilmente arriverà un difensore" - queste le parole del segretario gialloblu Della Valle.

Nel servizio l'intervista a Michele Della Valle, Segretario Generale La Fiorita