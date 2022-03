La Fiorita resta in scia, il Cailungo continua a sperare negli spareggi

La Fiorita non molla la presa del Tre Penne e, nonostante il sorpasso fallito nel turno infrasettimanale, si mantiene a ruota della capolista. Montegiardino supera 2-1 il Domagnano chiudendo la pratica nella prima mezz'ora grazie al tocco sotto porta di Tommaso Guidi e la “solita” incornata del capitano Danilo Rinaldi sul cross dalla destra. Pratica che i giallorossi provano a riaprire con Grieco ma quando ormai è troppo tardi: La Fiorita vince, resta seconda e allunga sul Tre Fiori che cade dopo 16 risultati utili consecutivi. E' una debacle per i gialloblu di Borgagni: la Folgore passa con un netto 4-0 e con due gol per tempo. Nel primo vanno a segno Docente – dopo una fuga innescata da Fedeli – ed Enrico Golinucci, volée dal limite sulla corta respinta della retroguardia di Fiorentino. Il copione non cambia nei secondi 45 minuti: funziona ancora l'asse Fedeli-Docente ed è doppietta personale per l'ex bomber del Rimini mentre il neo-entrato Garcia sfrutta al meglio la gran giocata di Dormi sulla fascia per calare il poker definitivo.

Ne segna 3 ma di importanza vitale, invece, il Cailungo per continuare a sperare nel 12° posto che vale gli spareggi play-off. Contro il Cosmos succede tutto nella ripresa: Benedetti firma il vantaggio con una bella conclusione, i gialloverdi pareggiano momentaneamente con la deviazione di Raul Ura. Due minuti più tardi, però, Cecchetti riporta in vantaggio la squadra di Borgo Maggiore e – in pieno recupero, nonostante l'espulsione di Liverani – Morri mette la parola “fine” al match: è 3-1 per i ragazzi di Cristian Protti.