La Fiorita sfiora il colpaccio, 1-1 con lo Zimbru. Cosmos ko 1-0

La Fiorita gioca un ottima partita e porta a casa l'1-1 con lo Zimbru Chisinau. Moldavi poco creativi e non pervenuti in un primo tempo controllato dai gialloblu, che passano al 33°: Nava dalla sinistra per Denis, il pallone passa sotto le gambe del difensore che marca il Tanque e arriva in area da Casolla, sulla cui conclusione Mostovei fa cilecca e spalanca la porta al vantaggio. Reazione Zimbru non pervenuta e in avvio di ripresa La Fiorita ha l'occasione del raddoppio ancora con Casolla, che stavolta però non capitalizza il servizio di Grassi. E poco dopo ecco il pari di Caruntu, bravo a far suo un duello in area con Fatica. Nel finale Brighi e Vivan murano Damascan e si chiude con un pari che lascia tutto aperto.

Ancora aperta anche la sfida del Cosmos che in casa del Sutjeska regge fin quasi alla fine, incassando l'1-0 di Markovic solo al 79°.