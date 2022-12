Thomas Manfredini è il nuovo allenatore de La Fiorita. L'ex giocatore dell'Atalanta, che ha vestito anche la maglia gialloblu nella stagione 2018/2019 totalizzando 2 presenze, prende il posto dell'esonerato Oscar Lasagni. Manfredini farà il suo esordio in panchina il prossimo 7 gennaio nel big match contro il Tre Fiori. La Fiorita è in testa al campionato sammarinese con 31 punti.