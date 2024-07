La Fiorita verso la 13ª partecipazione alle Coppe Europee

Nel video l'intervista a Enrico Pezzi (difensore La Fiorita)

La settima Coppa Titano ha aperto ancora una volta le porte dell'Europa per La Fiorita. La squadra di Montegiardino detiene il record sammarinese di partecipazione consecutive alle coppe. Quella di giovedì prossimo al San Marino Stadium sarà la tredicesima volta per La Fiorita. Nel gruppo che scenderà in campo anche il difensore Enrico Pezzi, non nuovo alle esperienze internazionali con club sammarinesi. La sfida sarà contro i bielorussi dell'Isloch Minsk.

Questa la lista UEFA de La Fiorita:

PORTIERI: Alan Neri Gianluca Vivan Matteo Zavoli

DIFENSORI: Yasin Arradi Nicola Greco Antonio Guerri Marco Mazzotti Enrico Pezzi Filippo Santi Stefano Scipioni

CENTROCAMPISTI: Nicholas Capozzi Daniel Cicarelli Nicola Mazzotti Luca Portaccio Umberto Semeraro Jacopo Semprini Alex Toccaceli Tommaso Zafferani

ATTACCANTI: Joao Felipe Affonso Francesco Casolla Ramiro Martin Lago Emiliano Olcese Matteo Vitaioli

