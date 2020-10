La Nazionale in Liechtenstein per la terza gara di Nations League

Da Feldkirch l'inviato Palmiro Faetanini

La Nazionale Sammarinese è partita questa mattina con un volo charter da Rimini, con destinazione l’aeroporto di Friedrichshafen, situato nel sud della Germania. Poi il trasferimento in pullman per raggiungere la città di Feldkirch, in Austria, ad una distanza di circa 20 chilometri dal Liechtenstein. Non c’è Davide Simoncini squalificato e non c’è nemmeno il fratello Aldo. Varrella ha confermato i tre portieri convocati in occasione dell’amichevole con la Slovenia, vale a dire Simone Benedettini, che partirà titolare, Mattia Zavoli e Alex Stimac.

Del gruppo tornano a far parte, Filippo Berardi, Nicola Nanni, Marcello Mularoni e Mirko Palazzi che avevano saltato la gara di Lubiana. Si gioca domani sera allo stadio di Vaduz, lo stesso che nel 2011 ospitò la cerimonia d’apertura dei Giochi dei piccoli stati d’Europa. Una sfida nella quale il Liechtenstein farà di tutto per cercare di riscattare l’inattesa sconfitta casalinga con Gibilterra.



Nel servizio l'intervista a Luigi Zafferani. Segretario generale FSGC





