La Repubblica d’Irlanda segna tre volte ad un San Marino coraggio e cuore

Gli highlights di Repubblica d'Irlanda - San Marino

Davanti a poco meno di 4mila spettatori Cecchetti infonde coraggio alla sua selezione schierando due punte di ruolo come Santi e Famiglietti. Partita subito vibrante con i duelli in velocità come quello tra Springett e Contadini, la conclusione a giro del numero 11 irlandese finisce alta. Super Pietro Amici, prima su Vata poi sul centroavanti dei Queens Park Rangers Sinclair Armstrong, reattivo il portiere del Fossombrone. Repubblica d’Irlanda a tutto gas, Armstrong a destra vola e mette al centro dove irrompe Vata che spacca la porta . Gran gol quello del centrocampista del Celtic. Non crolla emotivamente la Nazionale di Cecchetti, Zannoni in verticale, ci crede Simone Santi che mette in seria difficoltà Keeley. Sempre Armstrong di testa e sempre Amici a salvare con il volo bello da vedere anche per i fotografi. Bene Contadini a sinistra, il capitano mette scompiglio ma senza creare danni. Schema irlandese su palla inattiva, Armstrong sbaglia sotto misura.

Conclusione larga di Sensoli servito da Contadini, San Marino prova a stare alto. Nel finale di frazione altra grande parata di Amici che provoca l’angolo . Dal corner ancora Rocco Vata per la doppietta personale. Calano i ritmi nella ripresa, ad accendersi è sempre Sinclair Armstrong la conclusione dopo aver saltato Matteoni finisce sull’esterno della rete. Minuto 20 sulla lunga irlandese si complica la vita Giacomo Matteoni che alza il pallone, la traiettoria scavalca Amici e per Armstrong è un gioco da ragazzi appoggiare in rete. Finisce con gli applausi convinti dei 4 mila alla Nazionale del Titano . Al Turner’s Cross Stadium di Cork, Repubblica d’Irlanda batte San Marino 3-0.