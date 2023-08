La stagione comincia col San Marino Academy Party

Nel video l'intervista a Marco Tura (Presidente FSGC)

E' una bella e calda serata d'agosto quella del primo San Marino Academy party. Il via ufficiale alla stagione per tutte le squadre Academy che vanno dall'under 13 alla prima squadra femminile, al Futsal. E per la prima volta tutti insieme diventa una festa. Con tanto di cerimonia e i 15 gruppi squadra a sfilare davanti a famiglie e tifosi in tribuna. Le parole del Presidente Tura rivolte a tutti i ragazzi e poi il via all'anno che verrà. Sul campo l'ex nazionale Manuel Marani accompagnato dai figli per il calcio d'inizio e per una prima volta tutti insieme che resta e resterà. Quindi la festa.

