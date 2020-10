La Virtus sbatte sulle traverse: con il Murata è 1-1

Che per la Virtus non sia una giornata particolarmente fortunata lo si vede fin da subito: errore della retroguardia del Murata, Lago non ci pensa due volte e calcia dalla lunghissima distanza. Il missile terra-aria si stampa sulla traversa e i bianconeri di Achille Fabbri, alla lunga, portano a casa un buon punto. Anche perchè il primo tempo è solo di marca Acquaviva con Lago protagonista: cross dalla sinistra e girata del capitano neroverde, allungata in angolo da Broccoli – titolare al posto dell'acciaccato Simone Benedettini -. Dal corner successivo il tiro al volo di Manuel Battistini diventa un assist per Angeli che supera Broccoli e deposita in rete. Tutto fermo, però, per l'off-side del numero 9 segnalato dall'assistente. La spinta della Virtus porta giocoforza al vantaggio: Angeli lotta in mezzo alle maglie bianconere e viene atterrato in area. Il direttore di gara non ha dubbi, dal dischetto Baiardi e glaciale. Conclusione centrale, potente e precisa su cui Broccoli non può farci nulla.

I ragazzi di Bizzotto vanno avanti e nella ripresa potrebbero congelare il match: dopo 10 minuti, la sponda di Angeli mette in porta Lago ma la dea bendata non è dalla parte dell'argentino. Destro ancora una volta sul montante e Murata graziato. La staffilata dal limite di Alijahej respinto da Broccoli è l'ultima cosa della Virtus nel match. Da qui il Murata cresce di intensità e va alla ricerca del pareggio: David Tomassini vede lo spazio per calciare, Stimac si distende e dice di no ma, qualche istante dopo, non può nulla sul diagonale di Baschetti che vince un rimpallo poi è bravo a freddare l'estremo difensore neroverde. 1-1 ed ora è il Murata a crederci di più: Eric Fedeli si costruisce una buona occasione, destro indirizzato all'incrocio ma Stimac vola e salva i suoi. Alla fine il “Federico Crescentini” di Fiorentino consegna un pareggio che non accontenta nessuna delle due.